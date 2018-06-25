Dikkat Çeken O İsimler Milletvekili Olamadı-İşte O İsimler ve Partileri

27 dönem Milletvekili seçimlerinin tamamlanmasının ardından meclise giren milletvekilleri de belli oldu.
Meclise giren vekillerin yanı sıra giremeyen milletvekili adayları merak konusu oldu. İşte Meclise giremeyen bazı dikkat çeken isimler.
Ayşe Böhürler - AK Parti
Ali Türkşen - İYİ Parti
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar - MHP
Mehmet Aslan - İYİ Parti
İsmail Hakkı Gül - CHP
Elif Nur Bayram - AK Parti
Merhum yazar Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu
Eski polis müdürü Fatih Eryılmaz - İYİ Parti
Türk İslam Karakoç - AK Parti
Irmak Neriman Nebioğlu - CHP
Merve Asa - İYİ Parti
Veli Oğuzhan Öztürk - MHP
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