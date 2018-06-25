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Dikkat Çeken O İsimler Milletvekili Olamadı-İşte O İsimler ve Partileri

Meclise giren 600 Milletvekilinin adları ve partileri belli oldu. Listenin belli olmasının ardından meclise giremeyen bazı vekiller dikkat çekti.

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Dikkat Çeken O İsimler Milletvekili Olamadı-İşte O İsimler ve Partileri

Meclise giren 600 Milletvekilinin adları ve partileri belli oldu. Listenin belli olmasının ardından meclise giremeyen bazı vekiller dikkat çekti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:20
Dikkat Çeken O İsimler Milletvekili Olamadı-İşte O İsimler ve Partileri

27 dönem Milletvekili seçimlerinin tamamlanmasının ardından meclise giren milletvekilleri de belli oldu.

Meclise giren vekillerin yanı sıra giremeyen milletvekili adayları merak konusu oldu. İşte Meclise giremeyen bazı dikkat çeken isimler.

Ayşe Böhürler - AK Parti


Ali Türkşen - İYİ Parti


Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar - MHP


Mehmet Aslan - İYİ Parti


İsmail Hakkı Gül - CHP


Elif Nur Bayram - AK Parti


Merhum yazar Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu


Eski polis müdürü Fatih Eryılmaz - İYİ Parti


Türk İslam Karakoç - AK Parti


Irmak Neriman Nebioğlu - CHP


Merve Asa - İYİ Parti

Veli Oğuzhan Öztürk - MHP

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


İşte Partilerin En Yüksek Oy Aldığı İller (AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti-HDP)
İşte Partilerin En Yüksek Oy Aldığı İller (AK Parti-CHP-MHP-İYİ Parti-HDP)
İşte Meclise Giren 600 Milletvekilinin İsimleri , Partileri ve İlleri
İşte Meclise Giren 600 Milletvekilinin İsimleri , Partileri ve İlleri
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