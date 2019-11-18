CHP'den Erdoğan'a Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yanıtı!

Öztrak, CHP MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak açıklamalarında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili iktidara tepki gösterdi. "Bu iktidar Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Harcadı" diyen Öztrak, "O zaman Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kaynağı bulacaksın" ifadelerini kullandı.

'Çözüm üretmesi gereken makam milletle alay etmeye başlarsa çaresizlik artar'

"Milletimizin sorunlarına çözüm üretmesi gereken makam milletle alay etmeye başlarsa o ülkede çaresizlik de artar, umutsuzluk da artar" diyen Öztrak, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Saray sosyetesine mensupsanız hayat size güzel, müşavirlikler, ihaleler, çifter-dörder maaşlar... Milletimizin gözünün içine bakarak, lüks saraylarda, kasırlarda yeni doğan çocuklarına şatafatlı mevlidler okutabilirler ama diğer taraftan insanlarımızın çaresizlikten yavrularının bile canına kıyıp bu dünyadan ayrılmalarının üzerini örtemezler."

'Milletin çocuklarına iş yok, saray sosyetesinin çocuklarına ihale çok'

Türkiye'de üniversiteden mezun olan 1 milyon 276 bin kişinin işsiz gezdiğini belirten Öztrak, "20 ile 29 yaş arasındaki 4 milyon gencimiz evde oturup anasının, babasının eline bakıyor. Herhalde bunu kendi isteği ile yapmıyor. Milletin çocuklarına iş yok, saray sosyetesinin çocuklarına iş de çok, ihale de çok. Bir de her üniversite mezununa iş bulmak zorunda değiliz diyeceksiniz" diyerek iktidara tepki gösterdi.

Erdoğan’ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, “Tutturmuşlar bir EYT, erken emeklilik… İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı” açıklamasına da değinen Öztrak, "İskandinav ülkelerinin EYT yüzünden battığını söyledi. Pes doğrusu. AK Parti Genel Başkanı'nın battı dediği ülkelerde vatandaşlar, bizim vatandaşlarımızın 9 katını kazanıyor" dedi.