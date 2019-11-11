Cem Uzan Türkiye'ye Dönüyor! Cumhurbaşkanı Adayı Olacak!

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Oda TV'de yayınlanan yazısında Fransa'da yaşayan Cem Uzan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

CEM UZAN DÖNÜYOR

Önkibar yazısında gerçekleştirdikleri görüşmeyi aktardı ve Cem Uzan'ın şu açıklamaları yaptığını ifade etti:

"İki ay içinde ülkeme döneceğim. Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım"

Önkibar yazısında bir dönem Star Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttüğünü hatırlatarak Cem Uzan ile tanışıklığının bu döneme dayandığını ifade etti.

Önkibar konu ile ilgili yazısında "Cem Uzan yakın geçmişin büyük iş adamı ve aynı zamanda medya patronuydu ki tanışıklığımız bir dönem Star'ın Ankara Temsilciliğini yapmamdan. Keza Cem Uzan Genç Partiyi kurup 2002 seçimlerinde rüzgâr estiren önemli bir siyasi figürdü."

"TEK MİSYONUM ÜLKEME VE MİLLETİME HİZMET"

Önkibar Cem Uzan ile gerçekleştirdiği görüşmenin off the record (yazılmamak kaydıyla) ve on the record (yazılmak kaydıyla) olarak ikiye ayrıldığını belirtti ve Cem Uzan'ın ifadelerini şöyle belirtti:

"İktidara karşı onun üslubu ile mücadele edip demokratik bir çerçevede Türkiye'yi ayağa kaldıracağım. Bundan sonrada tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet."

"AKLANACAĞIM"

Ayrıca Önkibar, Uzan'ın, yaşadığı yargısal sorunlar hakkında şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Hiçbir sorun yok. Dönüyorum ve aklanacağım. Zaten milletimiz vicdanında bizi hiç mahkûm etmedi. Zira bize yapılanın siyasi ve emperyal operasyon olduğu çok net ve toplum bunun farkında."