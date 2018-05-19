AK Parti'den Flaş Seçim Anketi Açıklaması: Oy Oranlarını Açıkladı

Kanal 7'de canlı yayınlanan bir programa katılan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

AK Parti'nin milletvekili aday listelerinin YSK'ya pazartesi günü verileceğini hatırlatarak sözlerine başlayan Mahir Ünal, aday adaylığı başvurusunda bulunan 7 bin 340 kişinin mülakatının alt komisyonlarda gerçekleştirildiğini, bu isimler arasından 2 bin 100 kişinin üst kurula çıktığını ve bu isimler için de çalışmaların devam ettiğini anlattı.

"24 Haziran'la ilgili elinizin çok rahat olduğunu söyleyebilir misiniz? Yoksa belirsiz bir tablo mu var?" şeklinde yöneltilen soruya Ünal, AK Parti'nin 16 yıldan beri dinamik yapısıyla hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de bölgeyi okuyabildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle de Türkiye'nin küresel bir aktör durumuna geldiğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde açıklanan kararlara değinen Ünal, zirvede alınan kararların önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilatın ilk defa kararlı ve gür bir sesle bunları söylüyor olması çok kıymetli. Bugün Cumhurbaşkanımız bir hususa değindi, eğer biz ilk kıblemizi koruyamazsak, son kıblemizi de koruyamayız. Mesele burada Kudüs değil. İslam dünyasının malum küresel çete tarafından bir tehdit olarak görülmesi, İslam dünyasından çıkan her gür sesin bir şekilde tasfiye edilmesi. Eğer biz Kudüs'ü koruyamazsak, Mekke ve Medine'yi koruyamayız. İlk defa İslam dünyasından ortak bir şekilde yaptırım uygulamak, ortak kararlar... Bunları ilk defa duyuyoruz. Bu bir duruştur, tavırdır, başlangıçtır. Burada kıymetli olan ve üzerinde konuşmamız gereken temel şey, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İİT'nin ve İslam dünyasının Kudüs konusundaki bu duruşu son derece kıymetli bir başlangıçtır."

MUHARREM İNCE'NİN TÜM MİTİNGLERİ CANLI VERİLİYOR

İnce'nin bütün mitinglerinin canlı verildiğini yineleyen Ünal, şu şekilde devam etti:

"Öyle bir hava oluşturuyor ki gazetecilere karşı geçen gün bir ifade kullandı, üzüldüm. Kendisine bir mağduriyet üretip, 'medya ile savaşan adam' görüntüsü oluşturmaya çalışıyor. Bir siyasetçi olarak, bu kadar feveran edince çalıştığımız medya takip ajansına, gün gün bunları çıkarttırdığımda böyle bir durum söz konusu değil. Muharrem İnce de ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı, tabii ki televizyona çıkacak ama Muharrem İnce 'Ben, Cumhurbaşkanı kadar televizyona çıkmak istiyorum' diyorsa, önce adama denir ki kardeşim, önce bir cumhurbaşkanı ol, önce sen seçimleri kazan bakalım."

ANKET AÇIKLAMASI

AK Parti'nin araştırmalarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından kimin ne kadar oy aldığına yönelik soruya Ünal, "Daha önce de açıkladığımız banttayız. Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında." yanıtını verdi.

Mahir Ünal, Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy oranlarıyla ilgili soruya ilişkin de "Onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır." ifadesini kullandı.

İnce ve Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacakları için daha çok Meclis'e dönük faaliyette bulundukları belirten Ünal, bu yüzden AK Parti'ye yönelik kara propaganda yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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