ÖSYM tarafından 2019 yılı sınav takvimi açıklandı. Yüzbinlerce kişinin beklediği 2019 KPSS ÖABT sınav tarihleri belli oldu.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek - Genel Kültür Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. Oturum 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak, 2 oturum ise 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı ise 28 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

ÖABT Başvuruları 3 Mayıs 2019 ile 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Geç Başvuru tarihleri de 29 Ağustos 2019 olarak açıklandı.

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