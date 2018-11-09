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2019 YKS Tarihi Belli Oldu
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2019 KPSS ÖABT Sınav Tarihleri Belli Oldu!

ÖSYM tarafından 2019 yılı sınav takvimi açıklandı. Yüzbinlerce kişinin beklediği 2019 KPSS ÖABT sınav tarihleri belli oldu.

2019 KPSS ÖABT Sınav Tarihleri Belli Oldu!

ÖSYM tarafından 2019 yılı sınav takvimi açıklandı. Yüzbinlerce kişinin beklediği 2019 KPSS ÖABT sınav tarihleri belli oldu.

09 Kasım 2018 Cuma 15:09
2019 KPSS ÖABT Sınav Tarihleri Belli Oldu!

ÖSYM tarafından 2019 yılı sınav takvimi açıklandı. Yüzbinlerce kişinin beklediği 2019 KPSS ÖABT sınav tarihleri belli oldu.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek - Genel Kültür Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. Oturum 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak, 2 oturum ise 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı ise 28 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.

ÖABT Başvuruları 3 Mayıs 2019 ile 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Geç Başvuru tarihleri de 29 Ağustos 2019 olarak açıklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 09.11.2018 16:50
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2019 kpss öabt sınav tarihleri belli oldu
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