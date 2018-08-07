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2018-ÖABT Soruları ve Cevapları Yayımlandı

5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2018-ÖABT) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişilebilir.

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2018-ÖABT Soruları ve Cevapları Yayımlandı

5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2018-ÖABT) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişilebilir.

07 Ağustos 2018 Salı 16:27
2018-ÖABT Soruları ve Cevapları Yayımlandı

5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2018-ÖABT) Temel Soru Kitapçıklarına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2018-ÖABT) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara  sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Biyoloji Öğretmenliği: 8. Soru
Coğrafya Öğretmenliği: 7. Soru
Fen Bilimleri/Fen ve teknoloji Öğretmenliği: 1. Soru
Fizik Öğretmenliği: 4. ve 9. Soru
İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 36. Soru
Kimya Öğretmenliği: 28. ve 45. Soru
Matematik (Lise) Öğretmenliği: 36. ve 49. Soru
Okul Öncesi Öğretmenliği: 49. Soru
Sınıf Öğretmenliği: 11 ve 42. Soru

Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Rehber Öğretmen, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği alanlarında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10)'luk testlerde bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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