Yüzbinlerce Kişiye Ödenecek! 1152 TL Oldu!

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış olan il özel idareleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarında görevli kamu çalışanları (memur, sözleşmeli personel) ödeniyor. Kamu çalışanlarına ödenecek Sosyal Denge Tazminatının aylık miktarı, toplu sözleşmede belirtilen tavanı geçmemek şartıyla, ilgili belediye veya il özel idaresi ile bu yerlerdeki en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belirleniyor.

Bu kapsamda, kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış mahalli idarelerde görev yapan kamu çalışanlarına 2020 yılında ödenecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü kadar olabilecek.

2020 yılının ilk altı ayında sosyal denge tazminatı miktarı

2020 yılının ilk altı ayı için belirlenen aylık katsayısına göre en yüksek devlet memuru aylığı tutarı 1368 TL olacak. Sosyal denge tazminatı ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, personel için bu tazminatın aylık net miktarı 2020 yılının ilk yarısında en çok 1152 TL olacak. Bu ücret 2019 yılında en çok 1045 TL olarak ödenir. Gelir vergisi ikinci diliminde yüzde 20 olan memurlar için sosyal denge tazminatı en çok 983 TL olarak ödenir.