Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.935
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3682
EURO
6.3439
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

Yüzbinlerce Kişiye Ödenecek! 1152 TL Oldu!

Kamuda çalışan yüz binlerce memur ocak ayında yüzde 4 zam alacak. Zam ile birlikte her ay ödenen 'sosyal denge tazminatı' da artacak. 2020 yılında Her ay yüz binlerce memura 1152 lira ödenecek.

Yüzbinlerce Kişiye Ödenecek! 1152 TL Oldu!

Kamuda çalışan yüz binlerce memur ocak ayında yüzde 4 zam alacak. Zam ile birlikte her ay ödenen 'sosyal denge tazminatı' da artacak. 2020 yılında Her ay yüz binlerce memura 1152 lira ödenecek.

08 Kasım 2019 Cuma 21:26
Yüzbinlerce Kişiye Ödenecek! 1152 TL Oldu!

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış olan il özel idareleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarında görevli kamu çalışanları (memur, sözleşmeli personel) ödeniyor. Kamu çalışanlarına ödenecek Sosyal Denge Tazminatının aylık miktarı, toplu sözleşmede belirtilen tavanı geçmemek şartıyla, ilgili belediye veya il özel idaresi ile bu yerlerdeki en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belirleniyor.

Bu kapsamda, kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış mahalli idarelerde görev yapan kamu çalışanlarına 2020 yılında ödenecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü kadar olabilecek.

2020 yılının ilk altı ayında sosyal denge tazminatı miktarı

2020 yılının ilk altı ayı için belirlenen aylık katsayısına göre en yüksek devlet memuru aylığı tutarı 1368 TL olacak. Sosyal denge tazminatı ödemelerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, personel için bu tazminatın aylık net miktarı 2020 yılının ilk yarısında en çok 1152 TL olacak. Bu ücret 2019 yılında en çok 1045 TL olarak ödenir. Gelir vergisi ikinci diliminde yüzde 20 olan memurlar için sosyal denge tazminatı en çok 983 TL olarak ödenir.

Anahtar Kelimeler:
yüzbinlerce kişiye ödenecek 1152 tl oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok önemli karar! Bütün memurları ilgilendiriyor! Artık O Parayı Ödemeyecekler!
Çok önemli karar! Bütün memurları ilgilendiriyor! Artık O Parayı Ödemeyecekler!
Memur ve memur emeklisine ''sadaka'' gibi ek fark ödemesi!
Memur ve memur emeklisine ''sadaka'' gibi ek fark ödemesi!
3600 ek gösterge hakkında yeni açıklama! 3600 ek göstergede son durum nedir? Kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge hakkında yeni açıklama! 3600 ek göstergede son durum nedir? Kimleri kapsayacak?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim