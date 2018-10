'Yüz yüze eğitimde öğretmenlere ders ücreti ödenmelidir'

Türk Eğitim-Sen’den ''Açıköğretim Kurumları Öğrencilerine Yüz yüze ders okutan öğretmenlere hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödemelidir'' ifadelerini içeren açıklama yaptı.

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, okuttukları derslere karşılık hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmemektedir. Ancak, bu durum yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine aykırı olup bu öğretmenlere de hazırlık ve planlama ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesinde ki; "6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar ek ders görevi verilebilir." hükümlerine göre de atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev verilmektedir.

Mezkur Kararın “Hazırlık ve planlama görevi” başlıklı 11. maddesinde ki “MADDE 11- (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.” hükümlerine göre öğretmenlere okuttukları her on saate karşılık bir saat hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmektedir.

Fakat, açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, okuttukları derslere karşılık hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmemektedir. Bu durum ise mevzuata açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazıda, açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında görev alan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, okuttukları derslere karşılık hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmesini talep ettik.

Türk Eğitim-Sen'den Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilen talep yazısı için tıklayınız.