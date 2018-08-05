YÖK'ten Üniversitelerdeki ihraçlarla ilgili önemli düzenleme!..

Yüksek Öğretim Kurulu, üniversiteler tarafından kuruma gönderilecek memuriyetten çıkarma talepleri ile ilgili usul ve esasları netleştirdi. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı üniversitelere genelge gönderdi. Gönderilen genelgeye göre, hakkında ihraç talebi bulunan kişiye, gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 gün süre verilmesi kararlaştırıldı. Hakkında ihraç talebi olan kişiler tam ve eksiksiz olarak savunma hakkı tanınacak.

YÖK'ten üniversitelere gönderilen yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7145 sayılı Kanun kapsamında bazı çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Bu kanun çerçevesinde YÖK'ün, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden / memuriyetten çıkarma talepleri ile ilgili usul ve esasların belirlediği bildirildi. bu resmi açıklamada, üniversitelere gönderilen genelgenin içeriği paylaşıldı.

Akademideki İhraçlara YÖK'ten Hukuki Format başlıklı duyuruda şöyle denildi;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 31.07.2018 tarihli ve 30495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7145 sayılı Kanun çerçevesinde üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirleyerek üniversitelere bildirdi.

Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek olan dosyanın Rektörlüğünüzce görevlendirilecek bir komisyon marifetiyle hazırlanması;

Bu komisyonun teşkilinde, komisyon üyelerinin, hakkında çıkarma teklifinde bulunulan şahısla geçmişte herhangi bir husumete konu ilişkilerinin olmaması, haklarında daha önce herhangi bir disiplin cezası verilmemiş olması, idari tecrübesi olanlara öncelik verilmesi ve hakkında inceleme yapılan akademik personelden daha üst veya denk unvana sahip olmaları gibi hususların gözetilmesi;

Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek dosyanın hazırlanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/A maddesindeki usule ilişkin hükümlerin esas alınması;

Çıkarma teklifinin hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilmesi;

Dosyada yer alan bilgi, belge ve bulgu ile ilgili olarak hakkında dosya tanzim edilene gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi, savunma hakkının tam ve eksiksiz olarak kullandırılması;

Hakkında dosya tanzim edilenin savunmasının ilgili komisyon tarafından kabul görmemesi halinde bunun komisyon raporunda gerekçelendirilmesi ve komisyon görüşünün oluşmasında istinat edilen delillerin zikredilmesine özen gösterilmesi;

Çıkarma teklifine esas komisyon raporunun mutlaka Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanması;

Rektörün ilgili personelin çıkarılması yönündeki kanaatinin teklife esas olmak üzere "açıkça" belirtilmesi;

Teklife esas dosyanın bir dizi pusulasına bağlanarak Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Kaynaklar;

YÖK