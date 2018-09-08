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Yine Kişiye Özel İlan Skandalı : Büro Personeli İlanında 9 adet sertifika isteniyor!..

Mersin'de bulunan Suphi Öner Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere ilanla büro personeli alımı yapılacak ancak ilanda 9 adet sertifika isteniyor.

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Yine Kişiye Özel İlan Skandalı : Büro Personeli İlanında 9 adet sertifika isteniyor!..

Mersin'de bulunan Suphi Öner Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere ilanla büro personeli alımı yapılacak ancak ilanda 9 adet sertifika isteniyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:21
Yine Kişiye Özel İlan Skandalı : Büro Personeli İlanında 9 adet sertifika isteniyor!..

Mersin'de bulunan Suphi Öner Öğretmen Evi ve ASO Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere ilanla büro personeli alımı yapılacak ancak ilanda 9 adet sertifika isteniyor.

Kişiye özel ilan olarak nitelendirilen ilanda, büro işçiliği için, İİBF mezun olma şartının yanı sıra istenen belgeler şu şekilde sıralandı;

Başvuran adaylardan en az 6 aylık iş deneyimi (otel ve konaklama işletmelerinde) istenecek olup istenen belgeyi (çalıştığı işyerlerinden alınacak çalışma belgesi) teslim edemeyenler mülakat sıralamasına dahil edilmeyeceklerdir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Programı serifikasına sahip olmak,
Hijyen Eğitim Programı (MEB onaylı) belgesine sahip olmak,
Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği (MEB onaylı) Eğitim Programı sertifikasına sahip olmak,
ISO 19011 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi sertifikasına sahip olmak,
PRE-INTERMEDIATE seviyesinde İngilizce biliyor olmak ve belgelemek,
MEB onaylı en az 200 saatlik Bilgisayar Kullanımı belgesine sahip olmak,
MEB onaylı Diksiyon sertifikasına sahip olmak gerekmektedir.
Evrak teslimi 21/09/2018 tarihi olup bilgi@suphionerogretmenevi.com adresine mail yoluyla veya 0324 3280612 faks numarasına gönderilmelidir.

Memurlar.Net - Özel

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Torpil 1 saat önce

Torpilin Kralı

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53 dakika önce

Mübarek beyaz saraya başkan olcak sanki

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Noname 51 dakika önce

Bu belgeleri toplamak için 9 yıl gerekir. İstenilen yeteneklere +5000tl maaş şart.

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Tuğba 26 dakika önce

Çüşşşşşşş

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üniversiteli 25 dakika önce

topu topu 1 kişi alacaklar.istenen özellikler çok.bir de en komik olan istenen belge meb onaylı diksiyon sertifikası.büro personeli mi alıyorsun yoksa artist mi?

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Osman 22 dakika önce

Vay be vayki ne vay..

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