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Yeni Kurulan 2 Başkanlık'ta Kaç Personel İstihdam Edilecek?..

Dün gece yayımlanan iki adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki yeni başkanlık kuruldu. Yeni kurulan başkanlıklarda kaç personelin istihdam edileceği merak konusu oldu.

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Yeni Kurulan 2 Başkanlık'ta Kaç Personel İstihdam Edilecek?..

Dün gece yayımlanan iki adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki yeni başkanlık kuruldu. Yeni kurulan başkanlıklarda kaç personelin istihdam edileceği merak konusu oldu.

24 Temmuz 2018 Salı 15:43
Yeni Kurulan 2 Başkanlık'ta Kaç Personel İstihdam Edilecek?..

Dün gece yayımlanan iki adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki yeni başkanlık kuruldu. Yeni kurulan başkanlıklarda kaç personelin istihdam edileceği merak konusu oldu. 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı içine kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı altında 10 Genel Müdürlük kuruldu.

Yayımlanan Kararnamelere göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilat yapısı şu şekilde olacak

  • 1 Başkan
  • 2 Başkan Yardımcısı
  • 5 Genel Müdürlük
  • 1 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
  • 30 Daire Başkanlığı

Kurulan Genel Müdürlükler şu şekildedir:

a) Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
b) Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
c) Bütçe Genel Müdürlüğü
ç) Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü
d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yayımlanan Kararnamelere göre, İletişim Başkanlığı'nın teşkilat yapısı şu şekilde olacak

  • 1 Başkan
  • 2 Başkan Yardımcısı
  • 5 Genel Müdürlük
  • 1 İletişim Geliştirme Dairesi Başkanı
  • 30 Daire Başkanlığı

Kurulan Genel Müdürlükler şu şekildedir:

a) Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
b) İletişim Modelleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
c) İletişim Genel Müdürlüğü
ç) Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü
d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Başkanlıklarda ayrıca 230 Strateji ve Bütçe Uzmanı, 230 İletişim Uzmanı ve 100 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı ile 100 İletişim Uzman Yardımcısı kadrosu kuruldu

Kurulmuş olan bu teşkilat yapısıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı, bakanlığa yaklaşan büyük iki teşkilat haline gelmiştir.

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 24.07.2018 15:55
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Strateji Ve Bütçe BaşkanlığıPersonelIstihdamCumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıYeni Kurulan Başkanlık
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