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Yeni Dönem Başlıyor: Bunu Yapan Memur Yüksek Maaş Alacak!

Kamuda ödül ve performans sisteme uygulamaya konulacak. Üreten ve çok çalışan kamu personeli daha fazla maaş alacak. Katsayı gösterge, derece-kademe konularında yaşanan sorunlar da çözüme kavuşturulacak.

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Yeni Dönem Başlıyor: Bunu Yapan Memur Yüksek Maaş Alacak!

Kamuda ödül ve performans sisteme uygulamaya konulacak. Üreten ve çok çalışan kamu personeli daha fazla maaş alacak. Katsayı gösterge, derece-kademe konularında yaşanan sorunlar da çözüme kavuşturulacak.

28 Eylül 2018 Cuma 09:46
Yeni Dönem Başlıyor: Bunu Yapan Memur Yüksek Maaş Alacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Program (YEP) ile beraber kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken; memura 'ödül' ve 'performans' sistemi uygulamaya konuluyor.

MEMURA ÖDÜL VE PERFORMANS DÖNEMİ BAŞLIYOR!

4 ayaklı değişim paketi çerçevesinde, kamu personelleri için özel sektörde olduğu gibi yetenek ölçümü yapılarak verimli memurlara teşvik primleri verilecek. Personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki bütün süreci kapsayacak insan kaynakları yönetimi esas alınarak uygulanacak.

Norm kadro çalışması yapılacak ve derece kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki tüm aksaklıklar, tüm problemler giderilecek. Üreten ve çok çalışan memur daha fazla maaş almaya hak kazanacak. İlk adımda kamu genelinde bir norm kadro çalışması yapılacak. Bundan sonra yetenek ölçümü ve performans memur değerlendirmeleri başlayacak.

Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek. Verimli çalışan memurlar teşvik edilerek performanslarına göre ödül verilecek.

Kaynaklar: Sabah

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.09.2018 10:15
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yeni dönem başlıyor bunu yapan memur yüksek maaş alacak
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Yusuf 6 dakika önce

Yine akp ye yakın kişiler yüksek maaş alacak, torpil devletinden de ancak bu beklenir.

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yoldaş 21 dakika önce

yine torpil iş görür

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