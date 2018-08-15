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YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2017-YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,  Göğüs Hastalıkları,  İç Hastalıkları   Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

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YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2017-YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,  Göğüs Hastalıkları,  İç Hastalıkları   Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:57
YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2017-YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,  Göğüs Hastalıkları,  İç Hastalıkları   Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM tarafından yayımlanan sonuç duyurusu şöyle;

27 Temmuz- 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında tercihleri alınan 2017- YDUS Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Hastalıkları), Göğüs Hastalıkları(Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz), İç Hastalıkları (Dahili Hastalıklar) alanlarının ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.  Adaylar,  ek yerleştirme sonuçlarına 15 Ağustos 2018tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
 

Ek Yerleştirme Sonuçları

Sayısal Bilgiler

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.08.2018 16:33
Anahtar Kelimeler:
ydus ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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