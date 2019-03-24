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Yargı Etiği Kurulu’ndan İlginç ‘Plaket’ Kararı!

Yargı Etiği Kurulu, hakim ve savcıların, konuşmacı olarak katıldıkları konferanslarda, eğitim çalışmalarında plaket almalarının etik değerlere aykırı olmadığına hükmetti.

Yargı Etiği Kurulu’ndan İlginç ‘Plaket’ Kararı!

Yargı Etiği Kurulu, hakim ve savcıların, konuşmacı olarak katıldıkları konferanslarda, eğitim çalışmalarında plaket almalarının etik değerlere aykırı olmadığına hükmetti.

24 Mart 2019 Pazar 21:45
Yargı Etiği Kurulu’ndan İlginç ‘Plaket’ Kararı!

Yargıtay tarafından yürütülen “Yargı Etiği Reformu” çalışmaları kapsamında geçen yıl kurulan Yargı Etiği Kurulu, hakimlerin davranışlarının etik olup olmadığı konusunda araştırmalar yapıyor ve kararlar veriyor.

Yargı Etiği Kurulunun araştırdığı son konu ise bir hayli ilginç. Bir Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargı Etiği Kurulu’na, Türkiye Barolar Birliği ile baroların iş birliğinde, avukatlara yönelik hafta sonları düzenlenen mesleki bilgilendirme toplantılarına konuşmacı olarak katılmasının yargı etiği ilkelerine uygun olup olmadığını sordu.

Kurul, hakim ve savcıların bu tür faaliyetlere belirlenen ilkeler kapsamında katılabileceğine, toplantılar sonrasında tüm katılımcılara verilen plaketlerin alınmasının da etik kurallara aykırı olmadığına hükmetti.

Kurulun bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindeki kararında, Türkiye Barolar Birliği ile baroların iş birliğinde düzenlenen eğitim çalışmalarında konuşmacıların mesleki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı, ayrıca bir ücret ödenmediği, programın soru cevap ve plaket takdimi ile sona erdiğinin inceleme sonucu anlaşıldığı belirtildi.

Eğitim seminerlerine hakim ve savcıların dışında akademisyenlerin, belli bir mesleki bilgi ve deneyimi bulunan hukukçuların da konuşmacı olarak davet edilebildiği aktarılan kararda, bazı zamanlarda toplantılara ilişkin ses ve görüntülerin sosyal medya üzerinden de paylaşıldığı bildirildi.

Seminer için cumhuriyet savcısına "konferans ücreti", "huzur hakkı" ya da benzeri isimler adı altında bedel ödenmediği kaydedilen kararda, sadece ulaşım ve konaklama ücretinin düzenleyici kurumlar tarafından karşılandığı belirtildi.

Kararda özellikle savcının katıldığı bu etkinlikten herhangi bir menfaat sağlamadığı ve bu nedenle katılımın etik değerler açısından bir olumsuzluk içermediği görüşü bildirildi.

Ayrıca Kurul "Cumhuriyet savcısı mesleki bilgilendirme çalışmasının bitiminde belirtilen sınırlamalar dahilinde plaket alabilir. Ulaşım giderleri ile misafirperverlik seviyesinin olağan ve mütevazı sınırlarını aşmayan ağırlama ve konaklamanın düzenleyici kurumlar tarafından karşılanması da Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri'nin hükmünü ihlal etmez." İlkesini karara bağladı.

Kurulun yaptığı tek uyarı ise şu oldu:

“Başvurucunun, mesleğin onurunu, bağımsızlığını, tarafsızlığını zedeleyecek açıklama ve görüş bildirmekten kaçınması gerekmektedir.”

Son Güncelleme: 24.03.2019 21:49
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