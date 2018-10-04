Ve taslak hazırlandı! Memura ek gösterge müjdesi…

3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon kamu personeli (öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri) gelirlerinin artacağı günü iple çekiyor. Bu konuda kanun teklifi çalışmaları da hızlandı. Ajanslara yansıyan bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından faydalanacak.

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem’in aktardığı habere göre; Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Buna göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından faydalanacak. Taslak metnine giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de dahil edildi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması bekleniyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de faydalanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli hale getirilmiş olacak.

HANGİ MEMUR NE KADAR ALACAK?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor, farklılık gösteriyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artış gösterecek.

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 TL ikramiye ise 17 bin 100 TL artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 TL olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin TL'yi geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin TL'yi aşacak.



KIDEME GÖRE DEĞİŞİYOR

Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya yükselecek. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin TL'den 113 bin TL'ye çıkacak. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişiklik gösterecek. Fakat ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 TL, ikramiyedeki artışların da 17 bin TL civarında olacağı öngörülüyor.

Kaynaklar; Sabah Gazetesi - Hürriyet Gazetesi

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