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Temmuz 2018 Memur Maaşı Bordrosu Erişime Açıldı (E-Devlet'ten Bordro Sorgulama)

Memurların 2018 Temmuz dönemi zamlı maaşları ayın 15'inde hesaplara yatacak. Maliye bakanlığı ise 15Winde hesaplara yatıracağı maaşın bordrosunu erişime açtı.

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Temmuz 2018 Memur Maaşı Bordrosu Erişime Açıldı (E-Devlet'ten Bordro Sorgulama)

Memurların 2018 Temmuz dönemi zamlı maaşları ayın 15'inde hesaplara yatacak. Maliye bakanlığı ise 15Winde hesaplara yatıracağı maaşın bordrosunu erişime açtı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:49
Temmuz 2018 Memur Maaşı Bordrosu Erişime Açıldı (E-Devlet'ten Bordro Sorgulama)

Türkiye genelinde tüm memurlar, Temmuz ayının gelmesi ile birlikte toplu sözleşme gereği ve enflasyon farkı ile oluşan zamlı maaşlarını yarın alacak.

Maaşlar hesaba yatmadan önce Maliye Bakanlığı bir gün önceden maaş bordrolarını erişime açıyor ve memurların hesabına yatacak maaş miktarını duyuruyor. Ayın 14'ünün gelmesi ile birlikte memurlar, internet üzerinden bordro sorgulama işlemi için araştırmalara başladı.

Yüzde 5'in üzerine zam alan memurların yeni maaşları Temmuz ayının ilk günlerinde açıklanan ilk 6 aylık neflasyon verileri ile birlikte netleşti. buna göre 15 Temmuz günü memurların alacakları maaşlar şu şekilde;

Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2018 Ocak ve Temmuz Dönemleri İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır)

E DEVLET'TEN BORDRO SORGULAMA

E Devlet portalına girişler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. bu adrese girenler burada T.C. kimlik numarası ve E Devlet şifreleri ile giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda bulunan arama kutucuğuna E Bordro yazarak bordro sorgulamaya gidebilirsiniz.

Ya da https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresine girerek giriş yapabilir ve bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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