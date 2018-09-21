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Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!..

Kamuda farklı statülerde ve pozisyonlar görevlendirilen sözleşmeli personelin kamu personeli olarak kadroya geçirilmesi için kanun teklifi verildi.

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Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!..

Kamuda farklı statülerde ve pozisyonlar görevlendirilen sözleşmeli personelin kamu personeli olarak kadroya geçirilmesi için kanun teklifi verildi.

21 Eylül 2018 Cuma 21:43
Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi İçin Kanun Teklifi Verildi!..

Kamu-Sen Sendikası Eski Genel Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için TBMM'ne kanun teklifi sundu.

İsmail Koncuk açıklamasında "Sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli sağlık çalışanı ve 5393 Sayılı Kanun kapsamında çalışanların 4-A kadrosuna alınmasıyla ilgili kanun teklifi verdim. Umarım tüm siyasi partiler bu problemi çözmek için sorumluluklarını yerine getirir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

KANUN TEKLİFİ KİMLERİ KAPSIYOR

  • Sözleşmeli öğretmen,
  • Sözleşmeli sağlık çalışanı,
  • 5393 Sayılı Kanun kapsamında çalışanları,

İsmail Koncuk tarafından TBMM'ne sunulan kanun teklifi şöyle;

   

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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