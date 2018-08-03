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Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı verildi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un onayıyla, söleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı verildi.

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Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı verildi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un onayıyla, söleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı verildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 00:06
Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrüne bağlı yer değiştirme hakkı verildi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonunun bulunduğu ildeki devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri halinde yerine getirilebilecek.

Konuya ilişkin takvim ve detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak;http://meb.gov.tr/m/haber/16916/tr

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