Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Bugün Açıklanıyor! (Canlı izle)

50 bin öğretmen sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının dün açıklanmasını bekliyordu çünkü Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı takvimde 23 Temmuz 2018 saat 11:00'da sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağını duyurmuştu. MEB'den yapılan son dakika açıklaması ile arama sonuçlarının açıklanması 1 gün ertelendi. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr.Ziya Selçuk'un da katılımıyla saat 11:00'da açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını KPSS Cafe'den canlı yayın olarak izleyebilirsiniz.

Öğretmen adaylarının gözü kulağı atama sonuçlarına kilitlenmiş durumda..

Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçlarının açıklanmasına yalnızca saatler kaldı. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları KPSS Cafe'den canlı olarak yayınlanacak.

Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Canlı İzle

20 bin öğretmenin ataması bugün gerçekleşecek. On binlerce adayın heyecanı dorukta... Törende düğmeye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk basacak. Öğretmen adaylarının bir kısmı salonda yerlerini alırken bir kısmı da ekran ve internet başında sonuçları bekleyecek.

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