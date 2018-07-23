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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Temmuz'da

50 Bin öğretmenin büyük bir heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için MEB 23 Temmuz 2018 yani bugünün tarihini vermişti ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının yarın yani 24 Temmuz 2018 Salı günü açıklanacağı duyuruldu.

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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Temmuz'da

50 Bin öğretmenin büyük bir heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için MEB 23 Temmuz 2018 yani bugünün tarihini vermişti ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının yarın yani 24 Temmuz 2018 Salı günü açıklanacağı duyuruldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:41
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 24 Temmuz'da

50 Bin öğretmenin büyük bir heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için MEB 23 Temmuz 2018 yani bugünün tarihini vermişti ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının yarın yani 24 Temmuz 2018 Salı günü açıklanacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağını ve sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair son dakika açıklaması yaptı.Milli Eğtim Bakanlığının daha önce yayımladığı tercih ve atama takvimine göre, sözleşmeli öğretmen atamalarının 23 Temmuz Pazartesi yapılmasına karar verilmişti ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre atamalar, 24 Temmuz Salı günü Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un katılımıyla saat 11.00'de yapılacak.

MEB tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük bir heyecanla bekleniyordu. 20 bin öğretmen ataması için başvuru yapan 50 bin 728 öğretmen adayı merakla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayı bekliyordu. 

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında alındı. MEB tarafından daha önce 20 bin öğretmenin sözleşmeli olarak atanacağı duyurulmuştu. Edinilen bilgiye göre 20 bin kontenjan için 50 bin 728 aday başvuruda bulundu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

Sözlü sınavda başarılı olan öğretmen adaylarının atamaları, yaptıkları tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Daha önce yapılan açıklamaya göre atama sonuçları 23 Temmuz Pazartesi duyurulacaktı.Fakat MEB'den yapılan açıklamaya göre atamalar bir gün ertelendi ve 24 Temmuz Salı günü saat 11.00'de yapılacak. Atama törenine Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk da katılacak.  

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.07.2018 15:13
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