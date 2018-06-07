Son Dakika: Memur Maaşları Bayramdan Önce Yatacak-İşte Tarih

Beklenen açıklama Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Bakan açıklamasında memur maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatacağını söyledi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak."
EKONOMİDE 7 BAKANLIK 2 YE DÜŞÜYOR
Bunun yanı sıra bir programa konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomiyle ilgili şu anda 6-7 tane bakanlık olduğunu belirterek, sayının 2'ye ya da en fazla 3'e inmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Zeybekci, birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu ifade etti.
KPSSAFE.COM.TR | ANKARA
varsa yoksa memurlar calismayana varmi bi mujdeli haber.yokk