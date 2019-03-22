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Seçim Öncesi Memurlar İçin Flaş Taleplerde Bulundu!

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci Seçim Öncesi Memurlar İçin Flaş Taleplerde Bulundu! İşte Ayrıntılar!

Seçim Öncesi Memurlar İçin Flaş Taleplerde Bulundu!

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci Seçim Öncesi Memurlar İçin Flaş Taleplerde Bulundu! İşte Ayrıntılar!

22 Mart 2019 Cuma 20:01
Seçim Öncesi Memurlar İçin Flaş Taleplerde Bulundu!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci "2 milyon 600 bin memur beklenti içinde. Bunlardan birisi bayram ikramiyesi. 12 milyon emekliye verilen ikramiye 2 milyon 600 bin memura da verilebilir. Diyerek memurlar için bunun gerçek bir bayram olacağını ve daralan piyasada iyi bir döngü olacağını sözlerine ekledi.

Toplantılardaki öncelikli konulardan bir diğerinin de 3600 ek gösterge olduğunu söyleyen Kahveci "Bu, sadece bazı grupları değil tüm çalışanları kapsamalı. Yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınmalı. Bu mümkün olmazsa bile en azından herkesin göstergesi 800 puan artırılmalı. Düzenleme hayata geçirilirse birçok kişi emekli olacak, istihdam alanı açılacak" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanının sözleri elbette memurlar tarafından destek bulacak ancak hükümet yetkililerinden nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu.

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