Seçim Görevlisi Ücretleri Ödenmeye Başlandı!..

Birçok devlet memuru ve sivil vatandaş 24 Haziran seçimlerinde görevli oldukları için devletten hak ettikleri seçim görevlisi ücretlerini almaya başladı.
24 Haziran seçimlerinde görevli olan personele ödenek miktarlar 88 lira ila 306 lira arası olarak belirlenmişti.
Seçim Görevlisi personellere ücretleri bugün ödenmeye başladı. Diyarbakır ve İzmir'de ödenmeye başlayan ücretlerin 14 Aralık 2018 tarihine kadar Ziraat bankası aracılığıyla ödenerek tamamlanması gerekiyor.
Bana müşahit olur musun dediler. Ben de tamam dedim. Ama benim girdiğim kontenjanın 'gönüllü müşahitlik' olduğunu dememişlerdi. Vel hasıl 14 saat ayakta kaldım bi kuruş da almadım. Allah sorsun.
Ama sandık görevi güzel şekilde yerine getirildi ve bir sorun da çıkmadı. Sırf o sebeple rahatlıyorum