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Seçim Görevlisi Ücretleri Ödenmeye Başlandı!..

Birçok devlet memuru ve sivil vatandaş 24 Haziran seçimlerinde görevli oldukları için devletten hak ettikleri seçim görevlisi ücretlerini almaya başladı.

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Seçim Görevlisi Ücretleri Ödenmeye Başlandı!..

Birçok devlet memuru ve sivil vatandaş 24 Haziran seçimlerinde görevli oldukları için devletten hak ettikleri seçim görevlisi ücretlerini almaya başladı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:53
Seçim Görevlisi Ücretleri Ödenmeye Başlandı!..

Birçok devlet memuru ve sivil vatandaş 24 Haziran seçimlerinde görevli oldukları için devletten hak ettikleri seçim görevlisi ücretlerini almaya başladı.

24 Haziran seçimlerinde görevli olan personele ödenek miktarlar 88 lira ila 306 lira arası olarak belirlenmişti.

Seçim Görevlisi personellere ücretleri bugün ödenmeye başladı. Diyarbakır ve İzmir'de ödenmeye başlayan ücretlerin 14 Aralık 2018 tarihine kadar Ziraat bankası aracılığıyla ödenerek tamamlanması gerekiyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.07.2018 15:07
Anahtar Kelimeler:
Seçim GörevlisiSandık Başkanı
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asabi 2 saat önce

Bana müşahit olur musun dediler. Ben de tamam dedim. Ama benim girdiğim kontenjanın 'gönüllü müşahitlik' olduğunu dememişlerdi. Vel hasıl 14 saat ayakta kaldım bi kuruş da almadım. Allah sorsun.

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asabi 2 saat önce

Ama sandık görevi güzel şekilde yerine getirildi ve bir sorun da çıkmadı. Sırf o sebeple rahatlıyorum

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