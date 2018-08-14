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Sayıştay sınavı soru ve cevapları yayımlandı

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2018-Sayıştay Eleme) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

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Sayıştay sınavı soru ve cevapları yayımlandı

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2018-Sayıştay Eleme) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

14 Ağustos 2018 Salı 11:50
Sayıştay sınavı soru ve cevapları yayımlandı

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2018-Sayıştay Eleme) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Sayıştay Eleme: Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2018-Sayıştay Eleme) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

12 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2018-Sayıştay Eleme) Temel Soru Kitapçığına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 11.15’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

Yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayacak sorular 2018-Sayıştay Eleme Testlerinde (% 10)  bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018-Sayıştay Eleme Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.08.2018 12:08
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sayıştay sınavı soru cevapları yayımlandı
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