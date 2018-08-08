Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Sonuçları Açıklandı!..

Sağlık Bakanlığı tarafından 06 Temmuz 2018 tarihi Cuma günü 14.30- 16.30 saatleri arasında yapılan 2018 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı sonuçları Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sitesinde yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüğ Sınav Yürütme Komisyonu tarafından yapılan açıklama şöyle;

2018 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Sonuçları Açıklanmıştır!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 Sayılı Kanun’la değişik 55. Maddesine dayanılarak “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde/kurumlarında farklı eğitim düzeyinde ve unvanlarda görev yapmakta olanlar ile Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli olup Ankara ili sınırları içindeki diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilen aday memurların adaylık eğitimleri (hazırlayıcı eğitim) Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu “Hazırlayıcı Eğitim” e yeterli gün/sayıda katılım sağlayan ve derslerini tamamlayan aday memurlara mezkûr yönetmelik hükümleri doğrultusunda; Genel Müdürlüğümüz Makamı 22.06.2018 tarihli ve 1332 sayılı oluru ile 06 Temmuz 2018 tarihi Cuma günü 14.30- 16.30 saatleri arasında Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesi giriş kat konferans salonunda "Hazırlayıcı Eğitim Sınavı" yapılmıştır.

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanların listesi ilan edilmiştir.

Sınav Sonuç Listesi İçin tıklayınız.

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