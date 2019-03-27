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Sağlık Bakanından Önemli 3600 Ek Gösterge Açıklaması! Detaylar Haberimizde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı televizyon programında 3600 e gösterge ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, 3600 ek gösterge önümüzdeki dönemde devreye girecek müjdesini verdi. 3600 ek göstergeyi bekleyenlere büyük müjde olacak bu haberin detaylarını sizin için derledik.

Sağlık Bakanından Önemli 3600 Ek Gösterge Açıklaması! Detaylar Haberimizde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı televizyon programında 3600 e gösterge ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, 3600 ek gösterge önümüzdeki dönemde devreye girecek müjdesini verdi. 3600 ek göstergeyi bekleyenlere büyük müjde olacak bu haberin detaylarını sizin için derledik.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:13
Sağlık Bakanından Önemli 3600 Ek Gösterge Açıklaması! Detaylar Haberimizde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı televizyon programında 3600 e gösterge ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, 3600 ek gösterge önümüzdeki dönemde devreye girecek müjdesini verdi. 3600 ek göstergeyi bekleyenlere büyük müjde olacak bu haberin detaylarını sizin için derledik.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açılışında müjdesini verdiği 3600 ek gösterge, önümüzdeki dönemde devreye girecek." dedi.

Bakan Koca;

"Şu an hemşireler de dahil olmak üzere 3600 ile ilgili bir çalışma yapılıyor." dedi ve konunun 2019’da çözülmesini ümit ettiğini belirtti.

Diğer sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge durumlarının sorulması üzerine Bakan Koca şu yanıtı verdi;

"Şu dönemde hemşirelerle ilgili var. Polislerle ilgili var. Diğer çalışanlarla ilgili şu an yok.

Ama onunla ilgili bir çalışmamız ayrıca var. Şu dönemde bu çalışmanın içinde değil o." dedi.

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