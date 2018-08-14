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PTT 5 Bin Personel Alım Sınav Soruları ve Cevapları Yayımlandı

PTT A.Ş. tarafından Mayıs ayında ilan edilen sözleşmeli personel alımı yazılı sınav Temmuz ayında uygulanmıştı. Uygulanan PTT Sınavı soru ve cevapları yayımlandı.

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PTT 5 Bin Personel Alım Sınav Soruları ve Cevapları Yayımlandı

PTT A.Ş. tarafından Mayıs ayında ilan edilen sözleşmeli personel alımı yazılı sınav Temmuz ayında uygulanmıştı. Uygulanan PTT Sınavı soru ve cevapları yayımlandı.

14 Ağustos 2018 Salı 15:22
PTT 5 Bin Personel Alım Sınav Soruları ve Cevapları Yayımlandı

PTT A.Ş. tarafından Mayıs ayında ilan edilen sözleşmeli personel alımı yazılı sınav Temmuz ayında uygulanmıştı. Uygulanan PTT Sınavı soru ve cevapları yayımlandı.

Posta Telgraf Teşkilatı'nın Mayıs ayında Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanla 5 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yazılı sınav, Temmuz ayında yapılmıştı. Gazi Üniversitesi tarafından 17 il merkezinde uygulanan yazılı sınavın soruları ve cevap anahtarı, PTT İK tarafından yayımlandı.

Yazılı sınavın soru ve cevaplarının yayımlandığı PTT İK sayfasında adayların nasıl itiraz edebileceğine dair de bilgilere yer verildi. Buna göre sınav sorularına itiraz edecek olan adaylar,  PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren dekontla birlikte itirazın detaylarını içeren bir dilekçe hazırlayıp 14 Ağustos 2018 ile 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr mail adresine göndererek itirazda bulunabilecekler.

İtirazla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

PTT yazılı sınav soruları ve cevap anahtarına bir süredir erişim sağlanamıyor. Bu durumun sitedeki yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sayfayı belli aralıklarla ziyaret ederek sorulara ve cevap anahtarına erişim sağlanıp sağlamadığını kontrol edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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