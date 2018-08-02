Polis İntiharlarının Perde Arkasında Ne Var?

Haziran ayından itibaren intihar eden polis memuru sayısı 7'ye yükseldi. Polislerin çok zor şartlar altında çalıştığı, icra ettikleri görev gereği çok fazla sıra dışı olaya maruz kaldıkları için baskı altında oldukları sürekli dile getirilmektedir. İntihar eden polisler ile ilgili meslektaşları 'bunalım' diyerek geçiştirilmesine tepki gösteriyor. Bazı polis intiharlarının ise intihar değil cinayet olduğu iddia ediliyor. Peki gerçekten polis intiharlarının perde arkasında ne var?

Polis memurları senelerdir polislerin intihar etmek suretiyle yaşamına son vermesine karşılık yetkililerin herhangi bir girişimde bulunmamasına sitem ediyor. İntihar eden polislerin haber olmaması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İç İşleri Bakanlığı'nın konuya yeteri kadar eğilmemesi polislerin en büyük sorunu olarak gösteriliyor. İntihar eden polisler içinse konunun “bunalım” diyerek kapatılmaya çalışılmasını eleştiriliyor.

Polis memurları, bazı meslektaşlarının ölümlerine şüphe ile yaklaşıyor. Polislere göre meslektaşları intihar etmedi, cinayete kurban gitti.

Polis memuru Selçuk Ç.

Korkunç İntihar olayı, Bakırköy Çobançeşme Fidanlık Mevkii D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 8 ay önce göreve başlayan 28 yaşındaki polis memuru Selçuk Ç. kendi tabancasıyla intihar etti. İntihar olayının gerçekleştiği yerde 28 yaşındaki genç polise ait tabanca, nüfus cüzdanı, cüzdan, para ve diğer şahsi malzemelerin bulunduğu bilgisi verildi. İntihar olayındaki iddiaya göre, genç polis memurunun bunalımda olduğu ve mesai arkadaşlarına sürekli istifa edeceğini söylediği öne sürüldü.

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Oda Tv edindiği bilgilere dayanarak, cesedin konumu, silahın duruş şekli, kolunun açısı gibi durumlar göz önüne alındığında intihar değil bir cinayet olduğu şüphelerini getiriyor.

Polis memuru Barış A.

Muş’ta görev yapan 29 yaşındaki polis memuru Barış A. devriye nöbet değişimi yaptığı arkadaşını ekip aracıyla evine bıraktıktan sonra Karşıyaka Mahallesi Zümra Sitesi park alanında kendi silahıyla başına tek el ateş ederek yaşamına sor verdi.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre; intihar olayı 8 Haziran 2018 Cuma günü sabah saatlerinde 08:00 sularında Karşıyaka'da meydana geldi. Muş Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde görev yapan polis memuru Barış A., nöbet değişimi yaptığı arkadaşını evine bıraktıktan sonra zümre sitesi park alanında kendi zimmetli silahı ile başına tek el ateş ederek hayatına son verdi. Çevredeki polis ekipleri silah sesine gelip Barış A'yı kanlar içinde buldu. Polis ekipleri tarafından acil olarak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Barış A., doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Barış A.’nın intiharıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 29 yaşındaki Polis memuru Barış A.’nın cenazesi Muş Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kütahya’ya gönderildi. Polis Memuru Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Sadık D.

53 yaşında emekli olduktan sonra Kırıkkale'de ikamet etmeye devam eden polis memuru Sadık D, evinin banyosunda küvetin içerisinde beylik tabancasıyla intihar etti. 53 Yaşındaki emekli polis memuru Sadık D.'nin bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeni ile bunalıma girdiği ailesi ve meslektaşları tarafından belirtildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden bir yıl önce emekli olduktan sonra Bahçelievler Mahallesi 706'ncı Sokak'ta bir ev satın alarak görev yaptığı yerde ikamet etmeye devam eden evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki Sadık D., evinin banyosunda beylik tabancası ile başına tek el ateş ederek hayatına son verdi. 53 yaşındaki emekli polis memuru Sadık D.'nin bir süre önce geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.

Sadık D.'nin cenazesi evinden alınarak otopsi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memuru Emrah Ş.

27 yaşındaki polis memuru Emrah Ş. Kastamonu'ya bağlı Tosya ilçesinde görev yapıyordu. Kendi evinde kendisini doğalgaz borusuna kalın bir sicimle asarak intihar etti.

Kaymakamlık'ta koruma polisi olarak çalışan Trabzon Of doğumlu olan 27 yaşındaki polis memuru Emrah Ş. evinde doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi. Yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Ş.'nin evine giden meslektaşları, arkadaşlarının iple kendisini astığını görünce adeta şok geçirdi. İntihar olayının gerçekleştiği evde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı, Emrah Ş.’nin kendisini iple asarak hayatına son verdiğini belirledi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis memuru Emrah Ş.’nin cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intihar olayıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Polis memuru Hüsnü Y.

İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yapan 32 yaşındaki polis memuru Hüsnü Y. bunalıma girerek kendisine zimmetlenmiş olan silahıyla başına tek el ateş ederek hayatına son verdi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, evli ve 2 çocuk babası olan 32 yaşındaki polis memuru Hüsnü Y. saat 17.00 saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Haluk Alpsu Bulvarı üzerinde bulunan evinin yatak odasında, başına dayadığı silahını ateşledi. İntihar eden polis memuru Hüsnü Y'nin eşi Gözde Y., silah sesiyle girdiği yatak odasında Hüsnü Y.'yi kanlar içinde bulunca durumu hemen 112'ye bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüsnü Y. 'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Hüsnü Y.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis memuru Hüsnü Y.'nin ölümüyle, yakınları ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis memuru Ayşe A.

Adana’da yaşadığı evde başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan kadın polis memuru Ayşe A'nın intihar ettiği ortaya çıktı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünde görev yapan 29 yaşındaki polis memuru Ayşe A. Özel Harekat polisi A.A. ile yaklaşık 20 gün önce evlendi. Başından vurulmuş halde kocası A.A. tarafından bulunan Ayşe A. hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayşe A. kurtarılamadı. Ayşe A.'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, A.A.'nın ise Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesine başvuruldu. Ayşe A.'nın ölümü önce şüpheli olarak değerlendirildi ancak Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside bitişik atış yapılarak intihar ettiği tespit edildi. Ayşe A.'nın kocasıyla tartışıp daha sonra yatak odasında kendisine zimmetli silahıyla kafasına tek el ateş ederel intihar ettiği ileri sürüldü. Ayşe A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda bekletilirken, Ankara'daki ailesine haber verildi.

Bu arada ifadesi alınan kocası A.A. serbest bırakıldı.

Emekli polis memuru Ural Aydın

Gölcük Değirmendere’de yaşamını sürdüren 57 yaşındaki emekli polis Ural A., evinde kendi silahıyla intihar ederek hayatına son verdi.

Aljanslara yansıyan bilgilere göre Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'ta bulunan evinde 57 yaşındaki emekli polis Ural Aydın apartmanın zemin katındaki koltuğun üzerinde üzerine zimmetli bulunan silah başına tek el ateş ederek intihar etti. Kanlar içinde kalan Ural Aydın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ural Aydın, burada doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Emekli polis Ural Aydın’ın neden intihar ettiği henüz belirlenemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynaklar;

ODA TV

HABER 7

Hürriyet

DHA

İHA

AA

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