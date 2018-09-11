ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihleri Başladı!..

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan duyuru şöyle;

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini 11.09.2018-14.09.2018 (saat 17:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.

Tercih yapmak için tıklayınız.

Açıklamalar için tıklayınız.

2018 Güz döneminde özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dallarının kontenjanları ektedir.

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