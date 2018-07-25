ÖSYM Görev Yapan Sınav Görevlilerine Ücretlerini Ödedi!..

21 Temmuz 2018 ile 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Dikey Geçiş Sınavında görev yapan sınav görevlilerine ödenecek olan sınav ücretleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ödendiği duyuruldu.

ÖSYM'nin geçtiğimiz hafta sonu (21 - 22 Temmuz 2018) gerçekleştirilen KPSS ve DGS sınavlarında görev yapan sınav görevlilerine ücretlerini 3. gününde ödedi. Hafta sonu gerçekleştirilen sınavda 2 milyonun üzerinde aday ter döktü.

Dikey Geçiş Sınavı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda görev yapan 273 bin sınav görevlisi ödemelerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 21 ve 22 Temmuz'daki ÖSYM sınavlarında görev yapan görevlilerinin tamamına ücretlerini Çarşamba Günü itibariyle yaptı.

ÖSYM'nin geçmiş dönemlerde yaşattığı sınav ücreti ödemelerindeki aksaklıkların bu kez yaşanmaması olumsu bir gelişme olarak değerlendirildi.

KPSScafe.com.tr | Ankara