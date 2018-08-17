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Öğretmenlerin Alan Değişikliği Atama Takvimi Belli Oldu

Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürülüğü tarafından açıklandı.

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Öğretmenlerin Alan Değişikliği Atama Takvimi Belli Oldu

Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürülüğü tarafından açıklandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:15
Öğretmenlerin Alan Değişikliği Atama Takvimi Belli Oldu

Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı tarafından açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA şöyle;

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesi ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararı çerçevesinde alan değişikliği işlemleri aşağıdaki takvim doğrultusunda yapılacaktır.

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