Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, "Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimler 4 yıl içinde tamamen değişecek. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" ifadelerini kullandı.
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, "Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimler 4 yıl içinde tamamen değişecek. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, "Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimler 4 yıl içinde tamamen değişecek. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" ifadelerini kullandı.
AYRINTILAR GELİYOR
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA