Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, "Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimler 4 yıl içinde tamamen değişecek. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk, "Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimler 4 yıl içinde tamamen değişecek. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:59
Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk,  "Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimler 4 yıl  içinde tamamen değişecek. Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Açıkladı: Sözleşmeli Öğretmenlik Devam Edecek
Bakan Açıkladı: Sözleşmeli Öğretmenlik Devam Edecek
Bakan Ziya Selçuk: Memurluk Kazanmış Tüm Öğretmenlere MEB'de İhtiyacımız Var!
Bakan Ziya Selçuk: Memurluk Kazanmış Tüm Öğretmenlere MEB'de İhtiyacımız Var!
Ücretli Öğretmenlerin Sorunları Meclis Gündeminde!
Ücretli Öğretmenlerin Sorunları Meclis Gündeminde!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim