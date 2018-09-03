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Öğretmenlere yer değişikliği için ikinci şans

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenler için 2.kez mazerete bağlı yer değişikliği başvuru hakkı tanıdı.

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Öğretmenlere yer değişikliği için ikinci şans

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenler için 2.kez mazerete bağlı yer değişikliği başvuru hakkı tanıdı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 19:46
Öğretmenlere yer değişikliği için ikinci şans

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenler için 2.kez mazerete bağlı yer değişikliği başvuru hakkı tanıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), mazerete bağlı, özre bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci kez mazerete bağlı başvuru hakkı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak" ifadesine yer verildi.

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