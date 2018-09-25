Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Öğretmenlere iyi haber! 24 Kasım’dan itibaren ücretsiz…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini bildirdi.

banner396

Öğretmenlere iyi haber! 24 Kasım’dan itibaren ücretsiz…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini bildirdi.

25 Eylül 2018 Salı 15:53
Öğretmenlere iyi haber! 24 Kasım’dan itibaren ücretsiz…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini açıkladı. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartı olan öğretmenlere Müzekart fiyatı halen indirimli olarak uygulanıyor. Öğretmenler 50 liralık Müzekart'ı 20 liraya alabiliyor.

Yeni uygulama 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren geçerli olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
öğretmenlere iyi haber kasım dan itibaren ücretsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
burak 23 dakika önce

Ulan biz arkeoloji okuyoruz parayla giriyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nebi 11 dakika önce

İyi baber diye verdiğiniz haber atama bekleyen öğretmenlerin ne işine yarayacak acaba 2017 kpss liler mağdur ama % 52 değil mi biz bunu hakkediyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kamu işçilerine bin 83 TL İkramiye Ödemelerinin Tarihi Belli Oldu
Kamu işçilerine bin 83 TL İkramiye Ödemelerinin Tarihi Belli Oldu
Memura 3 zam birden
Memura 3 zam birden
Memura 'yetenek ölçümü' geliyor!
Memura 'yetenek ölçümü' geliyor!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim