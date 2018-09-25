Öğretmenlere iyi haber! 24 Kasım’dan itibaren ücretsiz…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, öğretmenlerin 24 Kasım'dan itibaren müzeleri ücretsiz gezebileceğini açıkladı.



Milli Eğitim Bakanlığı ile özel ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartı olan öğretmenlere Müzekart fiyatı halen indirimli olarak uygulanıyor. Öğretmenler 50 liralık Müzekart'ı 20 liraya alabiliyor.

Yeni uygulama 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren geçerli olacak.

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