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Öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi!

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenlerin, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecekleri bildirildi.

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Öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi!

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenlerin, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecekleri bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:55
Öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi!

Milli eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi maksadıyla 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarı yıl (sömestır) veya yaz tatilinde yerine getirebileceği hatırlatıldı.

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda yeni bir adım atıldığı aktarılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığının Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.” bilgisi paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 01.10.2018 18:37
Anahtar Kelimeler:
öğretmenlere bedelli askerlik müjdesi
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