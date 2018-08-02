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Öğretmenler Sosyal Medya Seslerini Duyurmaya Çalışıyor : 'Ek Öğretmen Ataması İstiyoruz'

Geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı'nın katılım gösterdiği törende yapılan kura çekimi yapılmıştı ancak bir önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmazın sorumlu tutulması ile az sayıda öğretmen ataması yapıldığı gündeme getirilmişti. Öğretmenler sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurabilmek için ek atama taleplerini yetkililere ulaştırmaya çalışıyor.

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Öğretmenler Sosyal Medya Seslerini Duyurmaya Çalışıyor : 'Ek Öğretmen Ataması İstiyoruz'

Geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı'nın katılım gösterdiği törende yapılan kura çekimi yapılmıştı ancak bir önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmazın sorumlu tutulması ile az sayıda öğretmen ataması yapıldığı gündeme getirilmişti. Öğretmenler sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurabilmek için ek atama taleplerini yetkililere ulaştırmaya çalışıyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 23:39
Öğretmenler Sosyal Medya Seslerini Duyurmaya Çalışıyor : 'Ek Öğretmen Ataması İstiyoruz'

Geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı'nın katılım gösterdiği törende yapılan kura çekimi yapılmıştı ancak bir önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmazın sorumlu tutulması ile az sayıda öğretmen ataması yapıldığı gündeme getirilmişti. Öğretmenler sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurabilmek için ek atama taleplerini yetkililere ulaştırmaya çalışıyor.

EK ATAMA TALEBİ YİNE GÜNDEMDE!..

Ek atama talebi isteyen öğretmenler sosyal medyada #eköğrtAtamasıİstiyoruz etiketi altında birleşerek seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

24 Haziran seçimlerinden sonra Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Prof.Dr.Ziya Selçuk'un çok doğru bir karar olduğunu her kesimden insan ifade etmişti. Öğretmenler üzerine, konferanslar veren, seminerler, paneller düzenleyen ve bu etkinliklerde konuşmacı olarak öğretmenlere verilmesi gereken değeri, öğretmenlerin sorunlarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un icraata geçerek öğretmenlere ek atama verilmesi bekleniyor.

Öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar.

İşte sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan öğretmenlerimiz ;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ek öğretmen AtamasıMilli Eğitim BakanlığıZiya Selçuk
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