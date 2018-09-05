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Öğretmen atamaları başvuru tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenler arasından henüz ataması gerçekleşmeyenler için 2. başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için 2. bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanıldı.

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Öğretmen atamaları başvuru tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenler arasından henüz ataması gerçekleşmeyenler için 2. başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için 2. bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanıldı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:16
Öğretmen atamaları başvuru tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenler arasından henüz ataması gerçekleşmeyenler için 2. başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için 2. bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer sebeplere bağlı yer değiştirmesi gerçekleşmeyenler için ek tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu. Başvurular, 7 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Atamalar ise 10 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı twitter paylaşımı şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.09.2018 22:38
Anahtar Kelimeler:
öğretmen atamaları başvuru tarihi belli oldu
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