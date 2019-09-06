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Öğretim yılına hazırlık ödeneği! Bin 250 lira...

Hakem Kurulu memur zamlarının yanı sıra sosyal haklarda da iyileştirmeye gitti. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Öğretmenler 2020’de bin 210 lira, 2021’de bin 250 lira alacak. Bu yılın ödemesi pazartesi hesaplara yatacak.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği! Bin 250 lira...

Hakem Kurulu memur zamlarının yanı sıra sosyal haklarda da iyileştirmeye gitti. Buna göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Öğretmenler 2020’de bin 210 lira, 2021’de bin 250 lira alacak. Bu yılın ödemesi pazartesi hesaplara yatacak.

06 Eylül 2019 Cuma 08:53
Öğretim yılına hazırlık ödeneği! Bin 250 lira...

Toplu iş sözleşmesi kapsamında milyonlarca kamu çalışanının ücretleriyle beraber sosyal hakları da iyileşiyor. Hakem Kurulu kararıyla öğretmenlerin öğretime hazırlık ödeneği de zamlandı. Öğretim yılına hazırlık ödeneği yüzde 2.5 oranında artırıldı. 2019 yılında bin 180 lira olarak ödenecek olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, 2020 yılı Eylül ayında bin 210 lira olarak ödenecek. 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2.5 oranında artırılarak bin 210 liradan bin 250 liraya çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm il Milli Eğitim Müdürlüklerine de yazı gönderdi. Yazıda öğretmenlere ödemelerin 9 Eylül'de yapılacağı belirtildi.

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öğretim yılına hazırlık ödeneği bin lira
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