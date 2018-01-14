Ocak 2018 Memur Maaşı E Bordrosu Yayımlandı (E Devlet Girişi)

15 Ocak tarihine saatler kalan Türkiye genelinde milyonlarca memur maaş bordrolarını araştırmaya başladı.

2018 yılına girilmesi ile birlikte işçi memur ve emekli maaşlarına zamlar geldi. Gelen zamlar sonrası maaş bordroları bugün belli oldu. Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan uygulama ile memurlar her ayın 14'ünde alacakları maaş miktarını ve kesintileri internet üzerinden görebilecek. E Bordro hizmeti olarak E Devlet üzerinden erişime açılan sayfada memurlar her ayın 14'ünde o ay alacakları net maaşı görebilecekler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan kamu personelleri ile kadroyu henüz alamayan sözleşmeli kamu personelleri 14 Ocak tarihinden itibaren E Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak e bordrolarını sorgulayabilecekler. Peki bu sorgulama nasıl olacak? E Bordro sorgulamak için ne yapmak gerekiyor? E Devlet girişi nasıl yapılır? E Devlet şifresi nasıl alınır?

E Devlet Girişi

E Devlet portalına girişler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. bu adrese girenler burada T.C. kimlik numarası ve E Devlet şifreleri ile giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda bulunan arama kutucuğuna E Bordro yazarak bordro sorgulamaya gidebilirsiniz.

Ya da https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresine girerek giriş yapabilir ve bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

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