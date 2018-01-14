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Ocak 2018 Memur Maaşı E Bordrosu Yayımlandı (E Devlet Girişi)

Ocak 2018 dönemi memur maaş bordrosu yayımlandı. Peki bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır? E bordro sorgulama işlemi hangi sayfadan yapılır?

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Ocak 2018 Memur Maaşı E Bordrosu Yayımlandı (E Devlet Girişi)

Ocak 2018 dönemi memur maaş bordrosu yayımlandı. Peki bordro sorgulama işlemi nasıl yapılır? E bordro sorgulama işlemi hangi sayfadan yapılır?

14 Ocak 2018 Pazar 13:45
Ocak 2018 Memur Maaşı E Bordrosu Yayımlandı (E Devlet Girişi)

15 Ocak tarihine saatler kalan Türkiye genelinde milyonlarca memur maaş bordrolarını araştırmaya başladı.

2018 yılına girilmesi ile birlikte işçi memur ve emekli maaşlarına zamlar geldi. Gelen zamlar sonrası maaş bordroları bugün belli oldu. Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan uygulama ile memurlar her ayın 14'ünde alacakları maaş miktarını ve kesintileri internet üzerinden görebilecek. E Bordro hizmeti olarak E Devlet üzerinden erişime açılan sayfada memurlar her ayın 14'ünde o ay alacakları net maaşı görebilecekler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan kamu personelleri ile kadroyu henüz alamayan sözleşmeli kamu personelleri 14 Ocak tarihinden itibaren E Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak e bordrolarını sorgulayabilecekler. Peki bu sorgulama nasıl olacak? E Bordro sorgulamak için ne yapmak gerekiyor? E Devlet girişi nasıl yapılır? E Devlet şifresi nasıl alınır?

E Devlet Girişi

E Devlet portalına girişler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. bu adrese girenler burada T.C. kimlik numarası ve E Devlet şifreleri ile giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda bulunan arama kutucuğuna E Bordro yazarak bordro sorgulamaya gidebilirsiniz.

Ya da https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresine girerek giriş yapabilir ve bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

Memur haberlerinden ve daha fazlasından anında haberdar olmak için;

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

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TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Semih 1 saat önce

Haberde yayınlandığı bildiriliyor ama henüz bordroları göremedik

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