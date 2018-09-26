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Milyonlarca memuru ilgilendiren yeni dönem geliyor…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile gündeme gelen esnek çalışmanın detayları netleşiyor. Hizmetin özelliğine göre memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayabilecek. Kamu personeli isterse bir günlerini boşa çıkarabilecek.

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Milyonlarca memuru ilgilendiren yeni dönem geliyor…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile gündeme gelen esnek çalışmanın detayları netleşiyor. Hizmetin özelliğine göre memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayabilecek. Kamu personeli isterse bir günlerini boşa çıkarabilecek.

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:40
Milyonlarca memuru ilgilendiren yeni dönem geliyor…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile birlikte kamu personeli sistemi de değişiyor. Hizmetin özelliğine göre kamu personeli hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyebilecek. Memurlar haftalık doldurmak zorunda olduğu 40 saatlik mesai süresini nasıl tamamlayacağına dair kendi çalışma planını oluşturabilecek. İşin en yoğun olduğu 10.00-12.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında tüm memurlar mesaide olacak ve bu saatler dışında kalan çalışma saatlerini kendissi planlayabilecek. Kamu personeli isterse bir günlerini boşaltabilecek.

HİZMETİN ÖZELLİĞİNE GÖRE...

Sabah'ın haberine göre; böylece, OECD ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'de de uygulanmaya başlanacak. Kamu kurumları ile kamu personelleri ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılacak. Yaklaşık 2.5 milyon memuru ilgilendiren, hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Böylelikle kamu personeli ile iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırmaları amaçlanıyor.

40 SAATLİK MESAİ SÜRESİ

Üzerinde çalışılan kamuda esnek çalışma modeline göre memurlar haftalık doldurmak zorunda olduğu 40 saatlik mesaide başlama ve bitirme süresini işin özelliğine göre belirleyebilecek. İşlerin en yoğun olduğu saatlerde bütün memurlar işinin başında olacak. Kamuda bu saatler özellikle 10.00 - 12.00 ve 13.00 - 15.00 saatleri olduğu belirtiliyor. Bu saatler dışında çalışma saatlerini sosyal aktiviteler, eğitim programları, çocukların durumuna göre belirleme hakları olacak.

İSTEDİĞİ GİBİ DOLDURACAK

Örneğin isteyen sabah 08.00'de işe gelip 21.00'de işten çıkabilecek. Bu saatler arasında toplam 12 saat çalışmış olacak. Doldurması gereken 40 saatin 28 saatini diğer günler doldurabilecek. Memurlar isterse bir gününü de boşaltabilecek. Günlük 10'ar saatlik mesailerle 4 gün çalışıp bir günü de boş bırakabilecek.

EVDE ÇALIŞMA İZNİ

Mesaisine her an ihtiyaç duyulmayan memurlara da evde çalışma izni verilebilecek. Belirlenen hizmet grupları mesailerini işlerini aksatmamak, zamanında tamamlamak kaydı ile evinde tamamlayabilecek. Esnek çalışma modelleri ile personel aktif, üretken olurken sosyal yaşamlarına da zaman ayırabilecek. Eğitim programlarına katılıp, aileleriyle daha fazla vakit geçirebilecekler.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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