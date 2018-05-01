Milyonlarca Memuru İlgilendiren Açıklama Geldi (Yarı Zamanlı Çalışma Nedir?)

TRT canlı yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, milyonlarca memurun beklediği yarı zamanlı çalışma meselesine değindi.

Bakan Sarıeroğlu canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Doğumdan sonra kamu görevlilerinin yarı zamanlı çalışma imkanı getiriyoruz. Bu konudaki çalışmayı çok yakın zamanda netleştireceğiz. Sayın Başbakan'ın bazı talimatları oldu. Kapsamla ilgili olarak. Onları tamamladık. Gelecek hafta bakanlar kurulunda sunumu yaparız. Sonuçlandırmış oluruz."

BU DÜZENLEME 2 YILDIR BEKLENİYOR

Çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden ay başına kadar uygulanması planlanan yarı zamanlı çalışma imkanından hem kadın hem de erkek memur faydalanabilecek.

Bu konudaki düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü maddeyle yürürlüğe konulmuştu.

Yarı zamanlı çalışabilme hakkı 29 Ocak 2016 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaşmıştı. Konunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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