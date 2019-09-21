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Milyonlarca memur için emsal olacak izin kararı

Milyonlarca memur için emsal niteliğinde bir karar çıktı. Danıştay 12. Dairesi, 2014'te yürürlüğe giren idari izinlerin toplamının sekiz saati bulması halinde yıllık izinden bir gün düşürülmesi kararını iptal etti.

Milyonlarca memur için emsal olacak izin kararı

Milyonlarca memur için emsal niteliğinde bir karar çıktı. Danıştay 12. Dairesi, 2014'te yürürlüğe giren idari izinlerin toplamının sekiz saati bulması halinde yıllık izinden bir gün düşürülmesi kararını iptal etti.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:21
Milyonlarca memur için emsal olacak izin kararı

Memurlara güzel haber. Danıştay Onikinci Dairesi, saatlik izinlerin yıllık izinden düşülemeyeceğine karar verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2014 yılında yürürlüğe giren izin yönergesinin "idari izinler" başlıklı 26. maddesinde"Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür."hükmü yer alıyor. Türk Büro-Sen, söz konusu hükmün iptali için Danıştay'a dava açmıştı. Danıştay 12. Dairesi, anılan Yönergenin 26. Maddesinin "...İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür" biçimindeki ikinci cümlesini iptal etti.

Türk Büro-Sen, kararla ilgili yaptığı açıklamada "Sendikamızca açılan davada Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesi ile getirilen hukuka aykırı düzenlemenin iptaline karar verildi" başlıklı duyurusuyla kararı yayımladı. Kararda şu ifadeler yer aldı:"25.02.2014 tarih ve 295 Sayılı Olur ile yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesi ile “Zorunlu hallerde, kadrolu ve geçici personele idari izin verilebilir. İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür.” düzenlemesi getirilmiştir.

657 Sayılı Kanun’da yıllık izin ve mazeret süreleri ile bu izinlerin ne şekilde kullanılacağına ilişkin hükümler yer almakta olup, yıllık izinlerin saatlik kullanımına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, hukuka ve mevzuata aykırı getirilen yönerge hükmünün iptali amacıyla Sendikamızca iptal davası açılmıştır.

Danıştay 12. Dairesi 12.03.2019 tarih, 2018/4539 E. ve 2019/1783 K. sayılı kararı ile, “… izin kullanılabilecek hallerin Kanunda ve Bakanlar Kurulu Kararında belirtilmiş olduğu, saatlik izin düzenlemesinin sadece süt izni kullanımında söz konusu olduğu, hangi izinlerin diğer izinlerden düşülebileceğinin açıkça belirtilmiş olduğu, memurlara ve geçici personele tanınan bir hak olmayan saatlik (idari) iznin, toplanarak yıllık izinden düşülmesine imkan tanıyan bir düzenlemenin bulunmadığı” gerekçesi ile dava konusu 25.02.2014 tarihli ve 295 Sayılı Olur ile yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kurumu İzin Yönergesinin 26. maddesinin “İdari izinlerin toplamı sekiz saati bulması halinde bir gün olarak yıllık izinden düşülür” şeklindeki ikinci cümlenin iptaline karar verilmiştir"

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milyonlarca memur emsal olacak izin kararı
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