Milyonlarca Çalışana Güzel Haber!

Milyonlarca memurun zammını belirleyen toplu sözleşme ile aile yardımı artırıldı, sözleşmeli personelden sanatçılara kadar geniş bir kesimin yüzünü güldüren kararlar alındı.

Helal gıda da sözleşmeye girdi. 2020 ve 2021 yıllarına yönelik Hakem Kurulu'nun toplu sözleşme kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, eş için ödenen aile yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e yükseldi. Bu gösterge rakamı maaş katsayısı ile çarpılıyor. Şu an 295.47 lira olan aile yardımı ödeneği 15 Ocak 2020 yılında 327.30 lira olacak. Aile yardımı ödeneği bu kararla 31.83 lira artacak, bu miktar oransal olarak yüzde 10.7'ye denk geliyor. Diğer taraftan aile yardımı ödeneği 15 Temmuz 2020'de yüzde 4 artışla 340,39 lira olacak. Kurul kararına göre sözleşmeli personelin taban ve tavan ücreti yüzde 4 artırıldı.

TAZMİNAT, SERVİS, YEMEK

Sözleşmeli sanatçılara saat 24.00'den sonra yaptırılan çalışmalar karşılığı 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti 5 katı tutarında ödenecek. Yüksek hızlı tren makinistlerine her ay 95 lira ilave ücret ödemesi yapılacak. Toplu sözleşme ile yemek yardımı, seyyar görev tazminatı, servis hizmeti gibi birçok kalemde de artış oldu. Ayrıca, kurum ve kuruluşlara sunulan yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifikalı ürün kullanımına ihtimam gösterilmesi de kararda yer aldı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararına göre, sözleşmeli personel de sürekli görev yolluğu ödenecek. 4/B personelinin özlük haklarının düzenleyen Esaslarda, 2007 yılında yapılan düzenlemeyle, sadece, görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlere gündelik ve yol giderleri ödenmesine imkan tanınmıştı. 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede, sürekli görev yolluğu ile ilgili özel bir düzenleme yer aldı.

2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede yer alan düzenleme şu şekildedir:Madde 47- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır.

Sürekli görev yolluğu nedir?

6245 sayılı Kanunun 9. maddesinde naklen veya geçici görevle başka bir mahale gönderilenlere "Daimi vazife harcırahı" yani sürekli görev yolluğu ödeneceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, nakil olan personele verilen harcıraha sürekli görev yolluğu deniyor.

HAKEM KURULU KARARININ TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA