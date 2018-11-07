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Milli Eğitim Bakanı'ndan Öğretmen Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2019’da eğitime ayrılması öngörülen bütçenin sunumunu yaptı. Komisyonda yaptığı konuşmada dezavantajlı durumdaki devlet okullarına daha nitelikli hizmet için özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldırılacağını ifade etti. Bakan Selçuk ayrıca, 2019 merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan payın yüzde 17 olduğunu da vurgularken öğretmenler hakkında da bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı'ndan Öğretmen Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2019’da eğitime ayrılması öngörülen bütçenin sunumunu yaptı. Komisyonda yaptığı konuşmada dezavantajlı durumdaki devlet okullarına daha nitelikli hizmet için özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldırılacağını ifade etti. Bakan Selçuk ayrıca, 2019 merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan payın yüzde 17 olduğunu da vurgularken öğretmenler hakkında da bilgi verdi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:28
Milli Eğitim Bakanı'ndan Öğretmen Açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2019’da eğitime ayrılması öngörülen bütçenin sunumunu yaptı. Komisyonda yaptığı konuşmada dezavantajlı durumdaki devlet okullarına daha nitelikli hizmet için özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldırılacağını ifade etti. Bakan Selçuk ayrıca, 2019 merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan payın yüzde 17 olduğunu da vurgularken öğretmenler hakkında da bilgi verdi.

NORM KADRO DOLULUK ORANI YÜZDE 90

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle; 

"Bakanlığa bağlı 920 bin 524 öğretmenimiz var. Hükûmetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmî öğretmen sayısının yüzde 66’sına karşılık geliyor. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65’ine tekabül ediyor. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 16’ya, ortaöğretimde de 12’ye indi. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseldi. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu’da  yüzde 89.16, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 86.42, ülke genelinde ise yüzde 89.72 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.11.2018 16:52
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