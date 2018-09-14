memurun ocak ta alacağı maaş farkı belli oldu

Memurlara Temmuz’dan sonra Ocak’ta da 3 zam göründü. Enflasyon tahminleri memurlara Ocak’ta yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilaveten fark da yansıtılabileceğini ortaya koyarken, bir artış da aile yardımında olacak.

Memurlara Ocak’ta % 4 zam yansıtılacak. Ayrıca 2018’in ikinci yarısında enflasyon % 3.5’i aşarsa enflasyon farkı verilecek.

Merkez Bankası’nın beklenti anketi, memurlara % 6.06 enflasyon farkı çıkabileceğini ortaya koyuyor. Bu artışla birlikte çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 277 liraya kadar yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 64,92 liraya, 6 yaş üstü için 32,46 liraya çıkacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369 lira ödenirken, bu tutar 406,84 liraya yükselecek..

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