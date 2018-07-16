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Memurluğa Hazırlanırken Kilo Engeline Takılmayın!..

Ülkemizde belirli bir hayat standardını yakalayabilmek için memur olmayı düşünen adaylar, zorlu sınavlara zorlu şartlarda hazırlanıyorlar. Uzun bir süre sınava hazırlanan memur adayları, daha sonra büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Alacağı puana göre yerleşebileceği kamu personeli istihdamları satır aralarından takip ediyor. Memur olmak isteyen birçok kişi yaş şartı sorunu ile karşılaşırken bütün hazırlıklarını yapıp son aşamaya geldiğinde kilo engeli ile karşılaşıyor.

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Memurluğa Hazırlanırken Kilo Engeline Takılmayın!..

Ülkemizde belirli bir hayat standardını yakalayabilmek için memur olmayı düşünen adaylar, zorlu sınavlara zorlu şartlarda hazırlanıyorlar. Uzun bir süre sınava hazırlanan memur adayları, daha sonra büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Alacağı puana göre yerleşebileceği kamu personeli istihdamları satır aralarından takip ediyor. Memur olmak isteyen birçok kişi yaş şartı sorunu ile karşılaşırken bütün hazırlıklarını yapıp son aşamaya geldiğinde kilo engeli ile karşılaşıyor.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:21
Memurluğa Hazırlanırken Kilo Engeline Takılmayın!..

Ülkemizde belirli bir hayat standardını yakalayabilmek için memur olmayı düşünen adaylar, zorlu sınavlara zorlu şartlarda hazırlanıyorlar. Uzun bir süre sınava hazırlanan memur adayları, daha sonra büyük bir heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Alacağı puana göre yerleşebileceği kamu personeli istihdamları satır aralarından takip ediyor. Memur olmak isteyen birçok kişi yaş şartı sorunu ile karşılaşırken bütün hazırlıklarını yapıp son aşamaya geldiğinde kilo engeli ile karşılaşıyor.

Askeri Personel, Emniyet Personeli, İnfaz Koruma Memuru gibi kamu personellerinde boy ve kilo şartları yer almaktadır. Tabi ki, her kurum kendi standartlarına göre yaş,boy ve kilo şartları belirlemektediir.

Yaş sorununa takılanlar daha aday adayı aşamasında iken hayal kırıklığı yaşayıp umutlarını tükettiyorlar ancak kilo engeli öyle büyük bir sorun ki, tüm aşamaları başarı ile geçen adaylar son aşamada kilo engeline takılınca daha büyük bir yıkım yaşayabiliyorlar. İşte memurluğa hazırlanırken kilo engeline takılmayın diye KPSS cafe olarak yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

Memurluğa hazırlanırken kilo engeline takılmayın!..

Her kurum kendine göre, kendi çalışma şarrtlarına göre boy ve kilo şartı belirlemektedir. Bu nedenle burada vereceğimiz boy ve kilo rakamları sadece örnekleme yapmak içindir. Memur adaylarının mutlaka memur olarak girmek istedikleri kurumun yayınladığı başvuru kılavuzlarını dikkatlice okumalıdır.

Her ne kadar bilgi olarak sınava ve sınavlara hazırlansak da bedenen de kendimizi memurluğa hazırlamız gerekmektedir. 

İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen bir kişi bu kararı verdikten sonra istenilen kiloya kadar kilo vermeli yada kilo almalıdır. 

Sınav ve mülakat tarihleri açıklandıktan sonra memur adaylarının önünde kısa da olsa bir zaman dilimi bulunmaktadır. Bu zaman diliminde istenilen kiloya gelerek memuriyete girdikten sonra da beden sağlığı açısından kilo dengesini gözeterek yaşamına devam etmelidir.

İnfaz koruma memuru olmak isteyen kadın ve erkek adaylar için son olarak belirlenen kilo ve boy şartı şöyleydi;

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli infaz koruma memuru alımında istenen boy kilo şartı şu şekildedir: Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak. Bunun yanı sıra boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

Örnek verecek olursan boy 1.80 ise kilo 93'ten fazla ve 63'ten az olmayacak. Bu değerlerin dışında olan adaylar sözlü sınava alınmayacak e adaylıkları sona bulacak. Boy kilo ölçümü çıplak ayakla yapılmaktadır. 

Memurluk uğruna sağlığınızdan olmayın. Unutmayın ki, dünyadaki her türlü sıkıntı ve problem giderilir ancak sağlığınız elinizden giderse hayatınızın geri kalanını çok bütyük sıkıntılarla geçirebilirsiniz. Kilonun istenen kilonun üstündeyse mutlaka bir diyetisyen gözetiminde kilo vermelisiniz. Aksi takdirde yani kilonuz çok düşük ve kilo almanız gerekiyorsa yine uzman gözetiminde kilo almanız hem beden hem ruh sağlığınız açısından son derece önemlidir.

Bu süreçte tüm memur adaylarına KPSS cafe olarak sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.07.2018 16:49
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Memur Kilo EngeliMemur Kilo SorunuMemurluk Ve Kilo
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