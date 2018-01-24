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Memurların ve Hizmetlilerin 2018 Harcırah Ücretleri Belli Oldu

Memurların ve hizmetlilerin 2018 yılı harcırah ücretleri belli oldu. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Memurların ve Hizmetlilerin 2018 Harcırah Ücretleri Belli Oldu

Memurların ve hizmetlilerin 2018 yılı harcırah ücretleri belli oldu. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:33
Memurların ve Hizmetlilerin 2018 Harcırah Ücretleri Belli Oldu

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı, 31 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi.

Yayımlanan tasarıya göre 2018 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı harcırah ücretleri şu şekilde;

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Ünvanlar

Gündelik Miktarları (TL)

2017

2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

63,00

67,40

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

57,50

61,50

Memur ve Hizmetlilerden;

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **

48,25

51,60

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

45,00

48,15

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

42,25

45,20

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

37,25

39,85

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

36,25

38,75

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.

Arazi tazminatı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Tazminat Miktarları (TL)

2017

2018

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

14,75

15,80

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

14,25

15,25

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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