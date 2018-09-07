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Memurların Korkulu Rüyası!..

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok memur yaşamında büyük değişikliklere imza atmak zorunda kaldı. Kimi hapis yattı, kimisi görevinden uzaklaştırıldı. Vergi dairesi, sgk, ,milli eğitim, imam derken memuriyetine son verilenlerin branşları fark etmemeye başladı.

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Memurların Korkulu Rüyası!..

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok memur yaşamında büyük değişikliklere imza atmak zorunda kaldı. Kimi hapis yattı, kimisi görevinden uzaklaştırıldı. Vergi dairesi, sgk, ,milli eğitim, imam derken memuriyetine son verilenlerin branşları fark etmemeye başladı.

07 Eylül 2018 Cuma 16:07
Memurların Korkulu Rüyası!..

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok memur yaşamında büyük değişikliklere imza atmak zorunda kaldı. Kimi hapis yattı, kimisi görevinden uzaklaştırıldı. Vergi dairesi, sgk, ,milli eğitim, imam derken memuriyetine son verilenlerin branşları fark etmemeye başladı.

Hiç kimse 15 Temmuz hain darbe girişimini tasvip etmez ve edemez ancak bilinmesi gereken tek bir gerçek var ki, FETÖ adı altında yürütülen mücadelenin mağduriyetlere sebebiyet vermesidir.

Uzun yıllar boyu devlete hizmet etmiş memurların devletin desteği ile bir yerlere, bir konuma gelmiş dershanerler yada eğitim kurumları ile yollarının kesişmesi nedeniyle sadece ve sadece halishane niyetlerle kesişmesi nedeniyle memuriyetinden olmalarının bir izahı olmalı...

Yargılananlar oldu, suçsuz oldukları anlaşıldı ancak geri görevine iade edilmemeleri sebebi ile büyük sıkıntılar yaşadılar.

Şimdi yeni nesil memur ismi verilen yani FETÖ darbesinden sonra memur olanlar da aynı kabusu yaşamaya başladılar.

Kimisi göreve başlamadan önce ket vuruldu kimisi göreve başladıktan sonra görevden alındı.

Tabir-i caizse memurların korkulu rüyası FETÖ oldu.

Alınan son bilgilere göre Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın at izi it izine karışmasın, bu orunların önüne geçin, güvenlik soruşturması kapsamında insanlar mağdur edilmesin talimatı verildiği öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 07.09.2018 16:55
Anahtar Kelimeler:
memurların korkulu rüyası
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Noname 30 dakika önce

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