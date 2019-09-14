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Memurların Cenaze Giderlerini Karşılıyor!

Devlet memurlarının cenaze giderleri devlet tarafından karşılanır. Yurt dışında görevli personel için ise kapsam, aileyi de içine alacak şekilde genişletilmiştir. İşte devlet memurlarının cenaze masraflarının karşılanması ile ilgili detaylar ve merak edilenler...

Memurların Cenaze Giderlerini Karşılıyor!

Devlet memurlarının cenaze giderleri devlet tarafından karşılanır. Yurt dışında görevli personel için ise kapsam, aileyi de içine alacak şekilde genişletilmiştir. İşte devlet memurlarının cenaze masraflarının karşılanması ile ilgili detaylar ve merak edilenler...

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:59
Memurların Cenaze Giderlerini Karşılıyor!

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği, memurların cenaze masrafları ile ilgili detayları düzenler. Bu yönetmeliğe göre kimlerin, hangi giderlerinin ne şekilde karşılanacağı açıkça belirtilmiştir. İşte memurların ya da yakınlarının hayatlarını kaybetmeleri durumunda ortaya çıkacak cenaze giderleri ile ilgili detaylar.

KİMLERE AİT CENAZE MASRAFLARI KARŞILANIR?

Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri, (cenazenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenir. Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak tedavi görmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan Devlet memurlarından ölenlerle, sürekli görevle yurt dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarından ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler kurumlarınca ödenir.

Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinde yer alan "aile yardımı ödeneğine müstahak" ibaresi, 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile Kanun metninden çıkarılmış olduğu için, bu maddede yer alan söz konusu ibarenin uygulanmasına imkan kalmamıştır.

CENAZE GİDERLERİ NELERDİR?

Cenaze giderleri; ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan giderleri kapsar. (Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları için herhangi bir ödeme yapılmaz.) Cenaze, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunca kaldırılmış ise,buna ait masraflar ibraz edecek faturaya dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde bu kuruma ödenir. Cenazenin, memurun bağlı olduğu kurum tarafından kaldırılması halinde, kurum mütemetlerinin yapacakları masraflar, ibraz edilecek fatura, senet veya belgelere dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde avanstan mahsup edilir.

 Cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmiş ise, bunların yaptıkları giderler de, gösterecekleri belgelere dayanılarak, yukarıdaki esaslar dairesinde kendilerine ödenir. Bir memurun, öldüğü yerden başka bir yere nakli ailesince istenildiği takdirde, gömüleceği yerdeki cenaze masrafı ile "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" hükümlerine göre mahallinde tahnit yapmak imkanı varsa yapılacak tahnit gideri ve zaruri nakil ücreti, belediyece onaylanan fatura üzerinde ödenir. Devlet memurlarından ölenlerin cenazesi yurda getirildiğinde bunlar için yurtta yapılacak cenaze giderleri de gömülme işleminin yapılacağı mahal itibariyle yukarıdaki esaslar dairesinde ödenir.

CENAZELERİN YURDA GETİRİLMESİ İÇİN ZARURİ GİDERLER

Yurt dışında ölenlerden cenazeleri bu Yönetmeliğin 45. maddesinin 2 nci fıkrası gereğince yurda getirilecek olanların cenazelerini yurda getirilmesi için yapılacak zorunlu giderler, ölünün tahniti ve yurtta gömüleceği yere kadar normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar. Bunların ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliğince onaylanması gerekir.

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memurların cenaze giderlerini karşılıyor
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