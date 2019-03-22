“MEMURLARIN 31 MART ÖNCESİ TALEPLERİ VAR!”

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder KAHVECİ 31 Mart seçimleri öncesinde hükümetten memurlar adına taleplerini dile getirdi. Memurların yaşadığı sıkıntılara değinen KAHVECİ taleplerini maddeler halinde açıkladı. İşte o talepler:

1-) Kamuda 'ücretle öğretmen', 'vekil imam' gibi statüler kaldırılıp kadro verilmeli. 2011 ve 2013'te sözleşmeliler bir kereye mahsus kadroya geçmişti. Şimdi de 200 bin çalışanın kadroya geçmesini istiyoruz. Sözleşmeli personelin kamu maliyesine bir yükü yok. Sadece iş güvencesi, aile bütünlüğü, tayin ve görevde yükselme hakkı kazanacaklar.

2-) Talebimiz, asgari ücretlilerde olduğu gibi memurlarda da verginin yüzde 15'e sabitlenmesi. Memurlar, nisan ayında yüzde 20'lik dilime, kasımda da yüzde 27'lik dilime giriyor. Ocak ve temmuzda verilen zamlar, vergi nedeniyle memurun cebine yansımıyor. Adeta eriyip gidiyor.



3-) Üniversite mezunu, hatta yüksek lisans mezunu hizmetliler var. Onlara kadro verilmeli. Nasılsa yeni hizmetli alınmıyor. Eskilere bir kerelik kadro verilmesinin bir zararı olmaz.

Hükümetin bu talepleri vereceği cevap merak konusu olurken, seçim öncesi olumlu bir haber bekleyen memurlar sosyal medyada bu konuları tartışmaya başladılar bile.